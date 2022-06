Covid: 231 nuovi positivi in due giorni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - Continua a crescere l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti dei nuovi casi positivi al Covid-19 in Alto Adige: è ora 252, otto in più rispetto a ieri.

Resta comunque basso il numero delle nuove infezioni accertate, negli ultimi due giorni, dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, anche per la minor quantità di tamponi processati nel fine settimana (330 tra pcr e antigenici sabato e 1.090 domenica). I nuovi casi sono stati 91 nella giornata di ieri e 140 in quella di sabato.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono ora 47, dieci in più rispetto a venerdì scorso.

È sempre solo uno il paziente in terapia intensiva Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.639 (in calo di 30 rispetto al giorno precedente), mentre i guariti sono 121, che si aggiungono ai 194 di sabato, per un totale di 217.206. (ANSA).