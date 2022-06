Austria: governatore tirolese Platter si dimette a sorpresa

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - A sorpresa il governatore tirolese Guenther Platter ha annunciato le sue dimissioni. Il rappresentante del partito popolare Oevp ed ex ministro lascia la guida del Land austriaco dopo 14 anni. Le elezioni, previste per l'autunno del 2023, saranno anticipate di un anno. Il successore del 68enne Platter sarà l'attuale assessore Anton Mattle, 59 anni, già sindaco di Galtuer quando ci fu la valanga killer del 1999. E' considerato un politico pacato e uomo del dialogo, apprezzato anche dagli altri schieramenti politici. In giornata Platter spiegherà i motivi delle sue dimissioni.

