Covid: 115 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Sono zero i decessi del bollettino Covid dell'Azienda provinciale di Trento, che registra anche 115 casi positivi, di cui 3 al molecolare (su 144 test effettuati) e 112 all'antigenico (su 1.012 test). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Ieri non c'erano classi con sospensione della didattica in presenza, mentre i pazienti ricoverati sono stabili a 25, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 3 nuovi ricoveri e 3 dimissioni. I vaccini somministrati sono 1.224.284, di cui 428.320 seconde dosi e 345.351 terze dosi.

