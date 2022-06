Trento candidata con Leopoli a Capitale volontariato Ue 2024

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Il Centre for European volunteering (Cev) ha comunicato ufficialmente che le città candidate a Capitale europea del volontariato per il 2024 sono Trento e Leopoli (Lviv), in Ucraina. La scelta della città vincitrice - informa il Comune di Trento - è prevista entro la fine dell'anno.

"Siamo onorati e orgogliosi di essere stati scelti insieme a Leopoli per questo titolo così importante. Noi naturalmente facciamo il tifo per Leopoli, oggi in prima linea nell'accoglienza dei rifugiati. E ci impegniamo a costruire un ponte tra le due città, già unite dalla comune appartenenza all'impero austroungarico e dai colori municipali, il giallo e il blu.", ha dichiarato il sindaco di Trento Franco Ianeselli, che ha concluso il messaggio con un "Forza Leopoli!" Le associazioni e i soggetti che si sono impegnati nel percorso che ha portato all'ufficializzazione della candidatura di Trento saranno ora coinvolte in una nuova sfida, che sarà quella di trovare i modi e gli strumenti per collaborare con la municipalità e con il volontariato di Leopoli.

"La candidatura di Leopoli accanto a Trento - ha concluso Ianeselli - è un'opportunità, un invito a metterci in gioco e a mobilitare le nostre forze migliori per essere di sostegno a una città che, proprio perché è stata toccata marginalmente dal conflitto, è diventata il punto di approdo di tanti ucraini in fuga dalle zone martoriate dai bombardamenti. Possiamo dire che perdere potrebbe essere l'occasione per crescere, per guardare al di fuori dei nostri confini e coinvolgere il nostro volontariato in una nuova avventura solidale". (ANSA).