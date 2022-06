Torna a volare l'Aiut Alpin Dolomites, anche di notte

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Con domani torna a volare l'Aiut Alpin Dolomites, anche nelle ore notturne. L'elisoccorso con base a Pontives, in Val Gardena, è in servizio tutti i giorni dalle 8 alle 20 e, a rotazione con gli altri elicotteri in Alto Adige, alcuni giorni dalle 7 alle 23 grazie all'utilizzo di visori notturni di ultima generazione. Aiut Alpin Dolomites opera soprattutto nel territorio Dolomitico Ladino nelle Province di Bolzano, Trento e Belluno, dove già operano le squadre di soccorso alpino che compongono l'Aiut Alpin Dolomites; quando richiesto dalla centrale operativa di emergenza vengono servite anche altre zone della nostra provincia. Lo scorso inverno l'Aiut Alpin ha effettuato complessivamente 553 interventi, di cui 86 con l'ausilio dei visori notturni. (ANSA).