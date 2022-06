Elicottero scomparso: Protezione civile Trentino invia un B3

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - La Protezione civile del Trentino ha inviato un elicottero B3 con a bordo tre operatori (pilota, tecnico e personale del Soccorso alpino) per aiutare i soccorritori nella ricerca dell'elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Lucca e Modena. L'intervento - informa la Provincia di Trento - è stato richiesto dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna.

L'elicottero messo a disposizione dal Trentino dispone di una campana sonica impiegata per gli interventi di ricerca in caso di valanga, le cui onde si diffondono su una superficie di 200 metri quadrati, segnalando l'eventuale presenza di materiale metallico. (ANSA).