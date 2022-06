Covid: 221 nuovi casi in Alto Adige, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 410 tamponi Pcr e registrato 14 nuovi casi positivi. Inoltre 207 test antigenici dei 1.304 eseguiti ieri, sono risultati positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 36, cinque in più rispetto a ieri, e un paziente rimane in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia rimane stabile a 1.482. Attualmente in Alto Adige sono 1.667 le persone in quarantena, informa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).