Traffico, dal 2025 caos al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - "Al Brennero dal 2025 si prospetta il caos", così la Tt di Innsbruck, perchè il gestore autostradale Asfinag verso la fine del 2024 vuole iniziare con la ristrutturazione del viadotto Lueg (da Gries am Brenner al Brennersee) e da quel momento lungo quel tratto di 1,8 km sull'autostrada del Brennero in Tirolo, sulla A13, ci sarà una corsia unica, fa sapere il quotidiano tirolese. La variante nel tunnel che era stata chiesta dai sindaci della zona, non si farà, pertanto il traffico per due anni dovrà passare sulla strada attuale, ma su una sola corsia. Il viadotto attualmente esistente non può essere ristrutturato e andrà rifatto completamente con un costo stimato di 300 milioni di euro, fa sapere Hartwig Hufnagl, direttore generale di Asfinag. Il viadotto costruito negli anni '60 a causa del sale usato per evitare il ghiaccio e per le continue sollecitazioni dovute al traffico pesante è al collasso e deve essere sostituito. (ANSA).