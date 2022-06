Editoria: nuova presenza web per Alto Adige e Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Le testate Alto Adige e Trentino hanno un sito nuovo, "più multimediale, più moderno, pensato per rendere al meglio su qualsiasi dispositivo lo guardiate, il computer, il tablet o lo smartphone". "Il mondo del web corre alla velocità della luce, e con lui anche i siti di news. Che devono essere rapidi nei cambiamenti grafici e di forma ma attenti e precisi nei suoi contenuti, tanto da dare le notizie sempre aggiornate ma con la qualità che contraddistingue quello che possiamo definire 'l'ecosistema Alto Adige'", spiega il responsabile dei siti Pierlugi Depentori.

Per la prima volta, il sito dell'Alto Adige è stato ripensato partendo proprio dallo smartphone: nei primi cinque mesi del 2022, i lettori dal telefonino hanno superato il 70%, contro il 26% del computer e il quasi 4% del tablet. Uno spazio particolare è dedicato ai video. Ora i video hanno una doppia fascia che è possibile vedere direttamente dalla home, con un clic sul pulsante che appare in mezzo all'immagine di partenza.

Spazio all'attualità, con uno speciale "news ticker" collocato in cima alla home page permette di aggiornarsi in tempo reale 24 ore su 24, con le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Non mancano gli approfondimenti di Sport e Cultura, che assieme all'Attualità hanno uno speciale contenitore anche nella home page. Così come i canali tematici "verticali" realizzati in collaborazione con ANSA: Salute e Benessere, Viaggiart, Scienza e Tecnica, Terra e Gusto e Qui Europa.

Per quanto riguarda il Trentino la prima novità è quella del sito "total black", con aperture in chiaro e il resto delle notizie in nero. "Siamo il primo sito di news locali in italiana ad adottare questa strategia", afferma Depentori. Chi preferisce può comunque optare per il classico sfondo chiaro. I nuovi siti sono stati realizzati assieme allo studio Wenceslau di Barcellona grazie alla creatività di Enzo Iaccheo e al supporto tecnologico di Atex, con il team guidato da Luigi Romanelli e Paola Zupponelli. (ANSA).