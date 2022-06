Consumi: Codacons,spesa in Trentino +63% rispetto a Puglia

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - "I dati diffusi da Istat attestano un preoccupante incremento del divario di spesa a livello territoriale. Basti pensare che una famiglia residente in Trentino Alto Adige spende 1.142 euro al mese in più rispetto allo stesso nucleo residente in Puglia, con una spesa per consumi che in Trentino risulta superiore del 63% rispetto alla Puglia". Lo afferma - in una nota - il presidente del Codacons Carlo Rienzi, Carlo Rienzi.

"I consumi delle famiglie crescono nel 2021, ma non hanno ancora recuperato la forte flessione registrata a causa della pandemia. I numeri sono destinati tuttavia a crollare nel corso del 2022: il caro-bollette e l'inflazione alle stelle già nei primi mesi dell'anno stanno provocando una riduzione dei consumi degli italiani, con le famiglie che reagiscono al caro-vita riducendo la spesa anche in settori primari come gli alimentari.

Contrazione che purtroppo proseguirà anche nei prossimi mesi", precisa Rienzi. (ANSA).