Suv nel burrone a Bolzano, verrà recuperata la centralina

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Sopralluogo da parte dei periti, questa mattina, nel luogo in cui lo scorso 28 maggio un suv Porsche Cayenne uscì di strada, all'undicesimo tornante della strada che da Bolzano conduce all'altopiano del Renon. Nello schianto morirono sul colpo due donne: la commerciante bolzanina Mariuccia Pasinetti, 74 anni, e la sua collaboratrice domestica, Oksana Prjriz, ucraina di 61 anni. La conducente, Giovanna Pasinetti, 73 anni, sorella di Mariuccia, riportò invece diverse ferite ed ora è fuori pericolo. Il recupero dell'intera auto, finita nel burrone e fermatasi in una zona molto impervia, si presenta particolarmente complesso e quindi gli inquirenti stanno valutando l'ipotesi di far recuperare da personale specializzato, anzitutto, solo la centralina elettronica, la cui analisi potrebbe fornire importanti indicazioni sulla dinamica e sulle cause dell'incidente. Solo in un secondo momento, l'auto verrebbe quindi rimossa dal luogo in cui si trova. (ANSA).