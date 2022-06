Studenti trentini sugli argini dell'Adige per 'Clean up'

(ANSA) - TRENTO, 08 GIU - In occasione della Giornata mondiale degli oceani, oltre 150 studenti provenienti da venti diverse scuole superiori del Trentino si sono dati appuntamento nella piazza di Piedicastello, a Trento, per una mattinata di pulizia degli argini del fiume Adige. L'iniziativa, nota tra le giovani generazioni come "Clean up", è stata organizzata dalla Consulta provinciale degli studenti, con l'obiettivo di dare un segnale di attenzione nei confronti dell'ambiente e dei corsi d'acqua locali.

"Abbiamo deciso di organizzare questa giornata per incoraggiare noi giovani a scendere in campo e agire attivamente, dando il nostro contributo. Crediamo sia essenziale sensibilizzare le nuove generazioni", ha detto all'ANSA Martina Bulgarelli, presidente della Consulta provinciale degli studenti.

All'evento ha preso parte anche la fondatrice dell'organizzazione internazionale Green Teen Team, Theodora von Liechtenstein. (ANSA).