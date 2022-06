Covid: un decesso e 354 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Ancora una vittima del Covid-19 in Alto Adige - una donna ultraottantenne - mentre compie un balzo l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti (che resta comunque sotto 200) ed aumentano gli attualmente positivi.

Con il nuovo decesso, il totale dei morti per il coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.482. Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 354 nuove infezioni: dieci sono state rilevate sulla base di 582 tamponi pcr (132 dei quali nuovi test) e 344 sulla base di 1.788 test antigenici.

L'incidenza settimanale è ora di 198 (40 in più rispetto ad ieri) mentre gli attualmente positivi sono 1.598 (256 in più).

Aumenta anche il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 40, cinque in più rispetto a ieri. Sempre un solo paziente viene assistito in terapia intensiva.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.598 (328 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 97 per un totale di 216.374. (ANSA).