Covid: 124 nuovi casi e un decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Il bollettino covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige indica 124 nuovi casi (14 pcr e 110 test antigenici) e un decesso. La vittima è una donna 90enne. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia sale a 1.481.

La situazione negli ospedali è in lieve peggioramento con 38 letti occupati nei normali reparti (+5 rispetto a sabato), mentre resta stabile a uno il numero di pazienti in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 1.342, mentre 50 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).