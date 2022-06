Code di tir in Autobrennero dopo festività in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Lunghe code di tir questa mattina sull'autostrada del Brennero in direzione nord. Dopo la festività di ieri in Austria, questa mattina si è formato un lungo serpentone di mezzi pesanti con code tra Rovereto e San Michele e tra Bolzano e il confine di Stato. Questa mattina si sono registrati anche notevoli disagi nella città di Bolzano a causa della pioggia. Sui social media alcuni automobilisti lamentano di aver impegnato oltre un ora dalla zona industriale in città. (ANSA).