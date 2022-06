Carabinieri, 251 arresti e 3.708 denunciati in un anno

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - In occasione del 208/o anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri il comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Generale Marco Lorenzoni, ha deposto una corona d'alloro presso il monumento ai caduti della caserma Capitano Francesco Gentile di viale Druso, sede del Comando Legione, in ricordo di tutti i carabinieri caduti.

In seguito a Laives il comandante della Legione ha ricordato che da 208 anni i Carabinieri svolgono una insostituibile funzione di rassicurazione sociale al fianco dei cittadini, con le stazioni e tenenze territoriali, a cui si affiancano le stazioni forestali e i reparti speciali. Nel corso della celebrazione sono stati premiati i militari della Legione Trentino - Alto Adige Südtirol che si sono particolarmente distinti in attività di contrasto alla criminalità e in altre attività di servizio in Italia e all'estero.

L'attività di contrasto alla criminalità ha portato alla denuncia in stato di arresto di 251 persone e 3.708 in stato di libertà. Un risultato straordinario considerando la percentuale dei reati perseguiti, corrispondente al 70% del totale, ovvero 10.608 reati perseguiti dall'Arma altoatesina a fronte di 15.224 reati commessi. Nel corso dell'ultimo anno particolare attenzione è stata posta al problema della violenza di genere e su tutti i reati di c.d. "codice rosso", attività repressiva che ha visto i carabinieri ad esempio procedere 168 volte per maltrattamenti in famiglia (66% del totale), 43 volte per violenza sessuale (65% del totale), 83 per atti persecutori (67% del totale). (ANSA).