Auto in torrente a Racines, donna deceduta in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - E' deceduta una settimana dopo l'incidente automobilistico, l'altoatesina di 52 anni che martedì scorso era finita con la sua macchina in un torrente a Racines. L'incidente si era verificato in località Colle, poco lontano dalla stazione a valle degli impianti di risalita. La donna del posto è stata rianimata sul posto e trasportata in gravi condizioni in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove però ora è deceduta, scrive il portale news Stol.it. (ANSA).