A Bolzano si amplia l'offerta di Bike Sharing

Il Comune di Bolzano ha da tempo avviato un servizio di bike sharing (Bici Bolzano) con 11 stazioni già attive in viale della Stazione, via Claudia Augusta, via Maso della Pieve, Fiera, via Galilei (presso il Comando della Polizia Municipale), Palasport - Via Resia, Ospedale - via Lorenz Böhler, Piazza Gries, NOI Techpark - via A.Volta, piazza Matteotti, piazza Don Bosco.

Come sottolinea l'Assessore alla Mobilità del Comune di Bolzano, Stefano Fattor, ora ne attiverà a breve altre 5 installate in parte nei quartieri e in parte in punti intermodali quali la stazione Casanova e la stazione a valle della funivia del Colle.

Le nuove ciclo-stazioni saranno nelle seguenti posizioni: ponte Talvera, piazza Ziller, viale Europa, stazione Casanova e stazione a valle della Funivia del Colle. Verrà anche integrato il parco bici con biciclette sia muscolari che a pedalata assistita. L'investimento ammonta a 126. 600 Euro coperto in parte con fondi ministeriali.

Per quanto riguarda la stazione a valle della funivia del Colle, oltre alla ciclo-stazione sono stati migliorati e potenziati i posteggi bici con l'aggiunta di posti bici coperti.

