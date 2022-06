Marcegaglia: a partire da luglio l'economia rallenterà

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - "Non penso ci sarà una recessione pesante ma sicuramente un rallentamento significativo, stiamo andando incontro ad una situazione in peggioramento. A partire da luglio l'economia rallenterà, l'inflazione rimarrà alta e i costi permarranno significativi".

Così Emma Marcegaglia - presidente e amministratore delegato del Gruppo Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, ex presidente della Luiss, ex presidente dell'Eni - al Festival dell'economia di Trento. (ANSA).