Festival dell'economia di Trento, successo per nuova formula

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Si è conclusa la 17/a edizione del Festival dell'Economia di Trento, che vede per la prima volta il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento.

I dati - sottolinea una nota - confermano il successo della nuova formula, primo fra tutti per l'abbondante partecipazione, sia da parte del pubblico che degli oltre 600 relatori, di cui il 35% donne, nei 228 eventi in programma tra Festival, "Fuori Festival" (novità 2022), "Economie dei Territori", "Incontri con l'autore" e le dirette-evento di Radio 24. Tra il pubblico, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino e una grande partecipazione di giovani, molti studenti universitari, ma anche di istituti di scuola secondaria superiore.

Sono stati 66 gli eventi trasmessi in streaming, 369 i giornalisti accreditati quest'anno, di cui 249 presenti a Trento, con inviati dalle più importanti testate nazionali e 10.000 scatti fotografici. I primi dati della rassegna stampa, provvisori in quanto andranno aggiunte le uscite dei prossimi giorni - precisa la nota - contano 144 articoli sulle testate nazionali, 136 su quelle locali trentine e altoatesine, a cui si aggiungono 35 uscite in testate di altre regioni italiane. 1.150 gli articoli web e 167 i servizi radiotelevisivi. (ANSA).