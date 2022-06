Auto in fiamme in garage a Bolzano, 2 condomini in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Alle 03:55 i vigili del fuoco dei corpo permanente di Bolzano sono stati allertati per un'esplosione in Via Nicolo Rasmo. All'arrivo sul luogo di intervento, tre veicoli erano in fiamme in un parcheggio sotterraneo. Contemporaneamente sono arrivate diverse chiamate per un ulteriore incendio di una tenda da sole in un edificio adiacente. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Gries e una ambulanza, il medico d'urgenza e la polizia di stato. A causa del fumo intenso, è stato necessario evacuare il condominio. Due persone sono state portate in ospedale con un'intossicazione da fumo. Sono in corso indagini sulle cause dell'incendio. (ANSA).