Salario minimo: Giovannini, modo per dare stipendi dignitosi

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Il salario minimo "è un modo per assicurare un salario dignitoso a tanti lavoratori. Ci sono altri sistemi: l'Italia è uno dei Paesi in cui ci sono i contratti collettivi, che però sappiamo non riguardano tutti i lavoratori, ed un tema che va affrontato, non solo tra economisti ma nel dibattitto politico, ed è un tema su cui si stanno confrontando anche in altri Paesi europei". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini, a margine dell'incontro "Osservatorio sul Pnrr: obiettivi raggiunti e criticità", organizzato nell'ambito del Festival dell'economia di Trento. (ANSA).