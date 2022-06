Gelmini, entro legislatura legge su autonomia differenziata

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Ci muoviamo per approvare prima della fine della legislatura la legge quadro sull'autonomia differenziata. Oltre a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, anche regioni come Toscana e Piemonte stanno cercando di iniziare un percorso di autonomia differenziata". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervenuta al Festival dell'economia di Trento.

"Non possiamo però prendere a modello le Regioni a statuto speciale, ma ci prefiggiamo di declinare quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, per far in modo che i livelli essenziali di prestazioni e assistenza siano uguali da nord a sud", ha precisato Gelmini. (ANSA).