Fugatti, confermata a Giovannini unitarietà su Bypass ferrovia

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - "Abbiamo presentato al ministro Enrico Giovannini l'unitarietà di intenti di Provincia autonoma e Comune di Trento in merito al progetto della circonvallazione ferroviaria del capoluogo, opera strategica inserita nel raddoppio della linea del Brennero e finanziata dal Pnrr.

Abbiamo comunicato inoltre al ministro la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto, riguardo al via libera nella valutazione di impatto ambientale, e confermato la volontà per prosecuzione di questo progetto che trasformerà in positivo la città di Trento e il Trentino". Così - informa una nota - il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, al termine dell'incontro con il ministro alle infrastrutture e alle mobilità sostenibili Enrico Giovannini, in Trentino per partecipare al Festival dell'Economia di Trento.

Durante l'incontro si è parlato anche dei siti inquinati di Trento nord in relazione all'opera. A tal riguardo, prosegue l'approfondimento congiunto alla ricerca di una soluzione complessiva allineata con i tempi di realizzazione dell'infrastruttura. (ANSA).