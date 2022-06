Covid: ancora un decesso in Alto Adige, 174 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna, in età compresa tra i 60 e i 69 anni. Dall'inizio della pandemia sono morte 1.480 persone. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda sanitaria di Bolzano.

Sono 174 i nuovi casi individuati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Nove persone sono risultate positive ai tamponi Pcr (su 292 test effettuati) e 165 ai test antigenici (su 1.274 test effettuati). In quarantena ci sono 1.444 persone, i nuovi guariti sono 80.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 33, una persona è ricoverata in terapia intensiva. (ANSA).