Monsignor Galantino, sostenere prodotti finanziari puliti

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "Oggi sempre più società hanno a cuore l'impatto sociale, sono attente all'ambiente, alla governance e all'ambiente, ma ci sono anche realtà a cui questi temi non interessano. Servono scelte consapevoli per sostenere i prodotti finanziari puliti, alla stessa maniera in cui siamo tutti impegnati a investire sulle tecnologie pulite: trasferiamo il nostro entusiasmo dalle energie pulite alla finanza pulita".

Così, monsignor Nunzio Galantino, presidente Amministrazione del patrimonio della sede apostolica Città del Vaticano, intervenuto all'incontro "L'economia di Francesco", nell'ambito del Festival dell'economia di Trento.

"Papa Francesco è andato al cuore di alcuni e contraddizioni di alcuna finanza ed economia, mettendo a nudo l'egoismo di certi investimenti e di certe scelte politiche. A partire dalla crisi del 2008 le uniche realtà finanziarie che non hanno perso, o hanno perso meno, sono quelle che hanno avviato questo percorso di umanismo integrale", ha aggiunto Galantino. (ANSA).