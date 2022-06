Il cardinale Gambetti: "L'economia è diventata egonomia"

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "L'economia dovrebbe dare ordine alle attività umane. Invece è diventata egonomia, mettendo al centro l'individuo. Un problema che non tocca solo un popolo: è mondiale". Lo ha detto il cardinale Mauro Gambetti, vicario del Papa per la Città del Vaticano, intervenendo al Festival dell'economia di Trento all'incontro dal titolo "L'impresa sociale per uno sviluppo economico sostenibile".

"Già Benedetto XVI nell'enciclica "Deus caritas est" diceva che le attività economiche devono poter sviluppare la propria imprenditorialità intorno a ragioni non solo di profitto. Dimmi che idea hai di uomo e ti dirò che economia fai: la Cristianità - ha proseguito il porporato - si porta questa concetto, che non è quello di "homo faber" o "homo oeconomicus", ma di "homo pauper". L'homo pauper non è quello che non ha beni, ma è distaccato dai beni fino al punto dal non considerarli fine o prolungamento nel mondo, tanto che può farne senza". (ANSA).