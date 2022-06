Covid: nessun decesso e 74 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - L'Alto Adige registra, come spesso accade dopo un giorno festivo, un numero basso di nuovi casi Covid. Sono risultati positivi appena 74 tamponi (6 pcr e 48 antigenici). Ieri - informa l'Azienda sanitaria - sono stati 173 (11 pcr e 162 antigenici). Negli ultimi due giorni non ci sono stati decessi. Cala a 33 (-1) il numero dei ricoveri nei normali reparti, mentre in terapia intensiva la situazione è invariata con un letto occupato. Gli altoatesini in quarantena sono 1.353, mentre quelli guariti 222. (ANSA).