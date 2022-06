Bonetti, bando da 50 milioni per le madri lavoratrici

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "Le azioni previste da questo bando- spiega Bonetti - sono azioni di incentivo alle imprese per dare continuità alla carriera lavorativa delle donne anche dopo la nascita dei figli e per valorizzare l'esperienza della maternità nel percorso della carriera. Il Family Act prevede nei decreti attuativi che stiamo iniziando a scrivere e dobbiamo completare entro la fine della legislatura esattamente questo tipo di azione. Il bando è per il 2022 ma il Family Act questo tipo di incentivi li renderà strutturali". Elena Bonetti ha parlato a margine del suo intervento al Festival dell'economia di Trento, dove ha annunciato che lunedì uscirà il bando 'Riparto' dedicato al mondo delle imprese per sostenere iniziative che favoriscano il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

"Questo vuol dire promuovere servizi di accompagnamento al sostegno genitoriale, pensiamo agli asili nido e ai servizi educativi, vuol dire però anche incentivi personali per la donna, per la sua formazione, per la sua continuità di carriera.

Quindi un sostegno fattivo: 50 milioni alle imprese per favorire il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità, che è uno dei punti che sappiamo essere critici nella carriera di una donna ed è nello spirito della riforma del Family Act", ha aggiunto Bonetti. (ANSA).