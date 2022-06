Banche: Patuelli,più tempo a imprese per restituire prestiti

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "Due anni e più di pandemia, ora la guerra, impongono di avere tempi più lunghi per le imprese per la restituzione dei prestiti. Se i tempi fossero ristretti non si darebbe tempo alle imprese di potersi riprendere.

Pensiamo soprattutto al turismo, che comincia ora a respirare: se diamo poco tempo, se non venissero allungate le scadenze, molte attività non riuscirebbero a riprendersi". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente di Abi, intervenendo al Festival dell'economia di Trento sul tema "Le nuove frontiere del fare banca".

Per quanto riguarda il credito alle imprese, di fronte a segnali di "stretta", Patuelli ha ricordato che moltissime imprese sono in salute ed hanno liquidità: "Non confondiamo i prestiti con l'ammontare degli investimenti delle imprese, perché molte non hanno necessità di ricorrere al credito. Lo stesso vale per i mutui alle famiglie: c'è chi ha i soldi per acquistare casa". Il presidente dell'Abi ha poi aggiunto che i crediti sono regolati da norme, sul piano civile e penale, ben precise: "I prestiti si fanno a chi dà garanzie di restituzione". (ANSA).