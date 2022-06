Banche: Enria, spero uscita da Russia in tempi rapidi

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - "L'impatto diretto della guerra in Ucrania sulle banche è gestibile. Il problema indiretto è una storia diversa". Lo ha detto il presidente del consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, nel corso di una iniziativa nell'ambito del Festival dell'economia a Trento. "Tutte le nostre banche - ha aggiunto - hanno espresso l'intenzione di uscire dalla Russia e sono in trattative per vendere. I rischi si stanno riducendo così come le esposizioni. Non è un processo semplice spero si concluda in tempi rapidi". (ANSA).