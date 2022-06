Acqua e fango in garage dopo temporale in val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - La scorsa notte un violento temporale ha provocato l'esondazione di un torrente che ha allagato un garage di un'albergo a Casteldarne, in val Pusteria.

Il grange garage si è riempito fino a 70cm di acqua e fango. Per tutta la notte numerosi vigili del fuoco di Casteldarne, Chienes e San Sigismondo sono stati impegnati con pompe ad alta capacità per togliere l'acqua. (ANSA).