Tunnel Brennero: appalto Bbt per l'attrezzaggio ferroviario

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - La società Bbt Se ha pubblicato la gara d'appalto per i servizi di ingegneria dell'attrezzaggio ferroviario nell'ambito del progetto infrastrutturale della Galleria di base del Brennero. Sono comprese le attività di supporto ingegneristico durante fase d'installazione degli impianti fino alla messa in esercizio. L'attrezzaggio ferroviario comprende, quindi, tutte le strutture e gli impianti tecnici per il futuro esercizio ferroviario, tra cui la sovrastruttura senza massicciata, gli impianti di trazione elettrica ferroviaria e di adduzione energia, gli impianti per le telecomunicazioni, gli apparati centrali e i sistemi di controllo, comando e segnalamento, oltre agli impianti di ventilazione e sicurezza.

La grande sfida nella progettazione - precisa una nota - risiede nella dimensione transfrontaliera del progetto, unita all'elevata complessità tecnica e nell'esigenza di rispettare gli standard tecnici delle reti ferroviarie italiana e austriaca, nell'ambito delle normative europee sull'interoperabilità, visto il carattere transfrontaliero della Galleria di base del Brennero. (ANSA).