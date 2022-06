Tentato omicidio della moglie a Bolzano, 45enne in carcere

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - Gli agenti della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato l'uomo di origini albanesi di 45 anni che nel 2019 ferì gravemente la moglie con un coltello. L'uomo, che era in libertà, è destinatario di un ordine di carcerazione per il tentato omicidio della consorte - ricorda la Questura in una nota - e dovrà scontare la pena di otto anni di reclusione per aver accoltellato la moglie durante una lite in strada nel marzo 2019 nel quartiere di Oltrisarco, e per il quale fu arrestato in flagranza di reato.

L'ordine di carcerazione è stato emesso a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, rendendo definitiva la sentenza di condanna d'appello, che aveva ridotto da 10 a 8 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione la pena per tentato omicidio. In quella circostanza, la corte aveva accolto la proposta di concordato avanzata dalla difesa. L'uomo è stato portato in carcere a Bolzano. (ANSA).