Inaugurato il Festival dell'economia di Trento

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - "Le risposte che in qualche modo ci aspettiamo arriveranno dai tanti relatori che abbiamo a questo Festival, con una forte vocazione scientifica ed accademica con 9 premi Nobel e una decina di ministri che testimoniano la vocazione di attualità rispetto ai temi di un governo impegnato su questioni internazionali importanti". Così Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, nel suo intervento all'inaugurazione del Festival dell'economia di Trento, giunto alla 17/a edizione.

"Saremo la capitale non solo dell'economia, ma delle persone che interrogano il presente per spiegare il futuro", ha aggiunto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. Il rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian, ha sottolineato il ruolo dell'ateneo nel cercare "di dare il suo contributo nella parte scientifica del Festival. Lo abbiamo fatto anche in passato e si procede in quel solco, con delle novità importanti", ha detto il rettore.

"Abbiamo arricchito la manifestazione con contenuti ad alto valore aggiunto e stimoliamo il dibattito in un momento storico in cui è fondamentale acquisire competenze per interpretare i grandi cambiamenti della società , dell'economia e della politica in un periodo in cui sembra regnare più il disordine dell'ordine e lo dico da imprenditore. Oggi è molto difficile interpretare il futuro, quindi questo Festival aiuterà noi imprenditori a capire come programmare gli investimenti". Lo ha detto Edoardo Garrone, presidente del Sole 24 Ore, nel corso del suo intervento al Festival dell'economia di Trento.

"Una grande sfida colta con grande entusiasmo da tutto il gruppo", ha aggiunto l'amministratrice delegata del gruppo Sole 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero, che ha sottolineato - all'indomani delle dichiarazioni dell'ad di JP Morgan sull'uragano economico in arrivo - come il Festival di Trento può essere "una cassetta degli attrezzi per capire dove va il cambiamento". (ANSA).