Gimbe: casi Covid in diminuzione in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - In Alto Adige, nella settimana 25-31 maggio, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (311) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-25%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (6,8%) e in terapia intensiva (1%) occupati da pazienti Covid. Lo certifica la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale.

Anche in Trentino, nello stesso periodo, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (246) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-19,5%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (5,4%) mentre restano sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,3%) occupati da pazienti Covid. (ANSA).