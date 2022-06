Cooperative: fatturato a 135 miliardi e 1,2 mln di occupati

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - "Con un fatturato che si aggira sui 135 miliardi e un'occupazione superiore a 1,2 milioni di persone, le 50.000 cooperative italiane (considerando quelle con bilancio depositato) rappresentano, nei fatti, la 'catena sociale del valore' che permette la copertura di bisogni e di servizi laddove le altre imprese non possono arrivare e che integra, in molti casi, i limiti di un settore pubblico spesso in ritardo o inadeguato". Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, commentando il focus Censis Confcooperative "L'economia del territorio: Cooperative catena sociale del valore" presentato a Trento nell'ambito del Festival dell'economia, all'incontro, con Daria de Pretis, vicepresidente della Corte Costituzionale, su "Art. 45, Costituzione e Cooperative un legame indissolubile". Nel giorno della Festa della Repubblica viene quindi evidenziato il riconoscimento costituzionale al ruolo della cooperazione a cui i padri costituenti hanno dedicato appunto l'articolo 45. (ANSA).