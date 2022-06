Carabinieri in bici elettrica per controlli in Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 02 GIU - In vista dell'avvio della stagione turistica in Alto Adige, i carabinieri hanno potenziato i servizi di vigilanza in alta quota attraverso l'impiego di bici elettriche in Val Gardena e Alpe di Siusi. I mezzi - informa l'arma - verranno impiegati nella perlustrazione delle zone maggiormente frequentate da alpinisti e ciclisti di montagna.

I militari, specificamente formati ed equipaggiati per muoversi anche nei sentieri più stretti e impervi, affiancheranno i carabinieri di pattuglia in auto per fronteggiare l'aumento delle richieste di intervento per furti, comportamenti scorretti da parte dei ciclisti e incidenti in quota. (ANSA).