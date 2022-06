Euregio: Fugatti, collaborazione ha importanza strategica

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - Per il presidente dell'Euregio e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, la giornata odierna "è stata occasione di scelte utili per i cittadini dei tre territori. Come dimostrano le decisioni sulla mobilità sostenibile e su una possibile collaborazione in campo sanitario, la volontà dell'Euregio è di cercare di mettere assieme le capacità dei tre territori per fare meglio le cose di interesse dei singoli territori e dare servizi migliori ai cittadini. Mai come in questa fase storica coltivare la collaborazione transfrontaliera e unire territori che appartengono a Stati diversi e che hanno lingua e culture differenti ha una importanza che va oltre il quotidiano e che diventa strategica. Più atti concreti prenderemo a favore dei cittadini dei tre territori, più sarà facile che si sviluppi uno spirito di cooperazione tra le popolazioni". "All'ordine del giorno della riunione del consiglio dell'Euregio c'erano misure concrete come l'organizzazione di una Giornata della mobilità dell'Euregio il 25 giugno 2022 e l'apertura dell'Ufficio di informazione e coordinamento dell'Euregio a Trento. Così, da Trento è partito oggi un forte segnale vitale della nostra Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Dopo due anni difficili, molti eventi per i giovani, come il campo sportivo, il campo musicale o il campo estivo, possono finalmente essere riproposti quest'estate. In questo modo avviciniamo l'Euregio ai cittadini del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino e creiamo un'ampia base per la cooperazione tra le tre parti del paese. È particolarmente gradito che una delle due Giornate della mobilità dell'Euregio sia abbinata al Festival dell'Euregio "50 anni di Arge Alp". In questo modo raggiungeremo un numero ancora maggiore di persone che festeggeranno insieme a noi l'Euregio e l'Arge Alp il 25 giugno a Landeck", ha sottolineato il Capitano del Tirolo Günther Platter. (ANSA).