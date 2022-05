Ucraina: Papa invia un saluto ai ragazzi delle Marcelline

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - È giunta all'istituto Marcelline di Bolzano una lettera con il timbro della Segreteria di Stato in Vaticano e una foto firmata da papa Francesco, indirizzata ai ragazzi della prima media (sezione A) e al loro insegnante di storia e geografia. Una lettera tanto attesa che risponde a una missiva inviata dagli stessi ragazzi al Papa il 9 maggio per chiedere a Francesco di avviare una iniziativa di pace in Ucraina: "Ci appelliamo a Lei, Papa Francesco - avevano scritto i ragazzini di undici anni - perché faccia tutto il possibile per far finire questa assurda guerra in modo da consentire a tutti gli abitanti dell'Ucraina di potere vivere in serenità. Le chiediamo di fare tutti gli sforzi per evitare una guerra mondiale che sarebbe la fine dei nostri sogni di futuro. Parli con tutti, continui a lavorare per la pace e la convivenza fra i popoli".

Nella risposta ai ragazzi, l'assessore della Segreteria di Stato, monsignor Roberto Cona, scrive che "il Papa vi pensa con amorevole tenerezza e ringrazia per il filiale gesto e incoraggia a coltivare l'amicizia verso Gesù, vero amico e fratello, che mai abbandona e invia di cuore la desiderata Benedizione Apostolica con l'auspicio che insieme alle persone care camminate sulla via della solidarietà e del bene comune per costruire un mondo fraterno". (ANSA).