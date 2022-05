Otto nuovi treni per il trasporto locale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Otto nuovi treni, con più spazio per passeggeri e biciclette, saranno acquistati dalla STA per conto della Provincia. In aprile la giunta aveva approvato l'acquisto, oggi anche il finanziamento. I nuovi treni Coradia Stream, acquistati dalla Provincia attraverso la propria società Sta, offrono posto per un numero maggiore di passeggeri, un reparto biciclette più grande e più portelloni per salire e scendere agevolmente. Originariamente era previsto l'acquisto di sette treni del modello Talent-3 del marchio Bombardier.

In virtù di un aggiornamento del contratto, approvato in aprile dalla Giunta su proposta dell'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, la STA comprerà invece otto nuovi treni. Oggi la giunta provinciale ha deliberato il finanziamento (11,8 milioni di euro) per i treni a pianale ribassato Coradia Stream, progettati dalla Alstom proprio per il traffico regionale.

L'acquisto dei treni è finanziato in parte con il bilancio provinciale ed in parte con i fondi del Pnnr. Secondo l'assessore provinciale Alfreider, questi treni multisistema hanno diversi vantaggi: "Per ogni corsa, possono trasportare comodamente il 25% di passeggeri in più rispetto a quelli in servizio attualmente. Dispongono di un reparto adibito al trasporto delle biciclette più grande e il sistema europeo di sicurezza ETCS è già installato". L'obiettivo della Provincia è di avvicinare un numero sempre maggiore di persone ad una mobilità rispettosa dell'ambiente come la ferrovia, in modo che lascino in garage l'auto. "Al centro ci sono i passeggeri. Chi viaggia in treno deve poterlo fare in modo comodo e sicuro, per questo puntiamo alla qualità", sottolinea Alfreider. I treni Coradia Stream hanno 381 posti a sedere. Il treno ha una potenza di circa 3.000 kW e può raggiungere una velocità massima di 160 chilometri orari. (ANSA).