Ladro di gioielli identificato grazie al dna a Trento

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - I carabinieri di Trento sono riusciti a identificare il responsabile di un furto in abitazione commesso più di un anno fa attraverso l'analisi del dna. A quanto riporta l'arma, i militari notarono la presenza di alcune macchie di sangue vicino all'infisso dal quale i ladri erano riusciti ad entrare in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Tullio Odorizzi, da cui erano stati rubati alcuni gioielli di famiglia dei proprietari. Le tracce ematiche furono inserite tra i reperti dal personale specializzato e inviate al Ris di Parma per la comparazione con i profili genetici delle persone censite nella banca dati. Il dna estratto da poche gocce di sangue è risultato corrispondente a quello di un 29enne albanese, residente a Trento, già noto per precedenti analoghi. Il presunto responsabile è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto in abitazione. (ANSA).