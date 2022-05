Interventi più veloci in Val Venosta con Pelikan 3

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Funziona l'elisoccorso Pelikan 3 che dal 2020 è operativo in Val Venosta. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher, grazie al velivolo di stanza a Lasa il tempo impegnato dai soccorritori per raggiungere il luogo d'intervento è sceso da 27 a 17 minuti. "Si tratta di dieci minuti che possono salvare la vita", ha sottolineato Kompatscher, annunciando che il progetto pilota sarà prolungato di altri tre anni. A causa della pandemia i dati raccolti nella prima fase non sono ancora sufficienti per una valutazione definitiva. Kompatscher si è detto comunque fiducioso che il Pelikan 3 diventerà una realtà fissa in Val Venosta. (ANSA).