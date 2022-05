Covid: 278 nuovi casi e nessun decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Il bollettino covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riporta per le ultime 24 ore 278 nuovi casi (13 pcr e 265 test antigenitci) e nessun decesso. La situazione negli ospedali è stabile con 34 ricoveri nei normali reparti e uno in terapia intensiva. Sono 1.650 gli altoatesini in quarantena, mentre 112 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).