Covid: un altro decesso e 49 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Il Covid-19 ha provocato un altro decesso in Alto Adige: è una donna ultraottantenne. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le vittime del Sar-CoV-2 sono 1.479.

Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'azienda sanitaria provinciale hanno accertato 49 nuovi casi positivi (4 dei quali sulla base di 137 test pcr e 45 sulla base di 406 testi antigenici). Si aggiungono alle 79 nuove infezioni rilevate il giorno precedente. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 1 in terapia intensiva e 34 nei normali reparti ospedalieri. Le persone in quarantena sono 1.483 (117 in meno rispetto al giorno precedente), mentre quelle dichiarate guarite sono 165, che si aggiungono alle 246 del giorno precedente, per un rtotale di 215.015. (ANSA).