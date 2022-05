Calcio: Gs Excelsior in festa, per la prima volta non è ultima

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Nel campionato di calcio di terza categoria in Alto Adige, la squadra dell'Excelsior Bolzano ha sempre chiuso il torneo all'ultimo posto in classifica. Fino al campionato che si è appena concluso arrivando per la prima volta penultimi. I numeri di questi due decenni sono da bollettino di guerra: 385 partite perse su 397 giocate; appena cinque vinte e otto pareggiate; 262 gol fatti e 2.949 gol subiti. Domenica, invece, è avvenuto quello che Mirco Marchiodi, il presidente della società di calcio più perdente, ma sicuramente più simpatica dell'Alto Adige, definisce "un piccolo miracolo sportivo: per la prima volta in venti campionati l'Excelsior non ha chiuso all'ultimo bensì al penultimo posto frutto di cinque punti, quindi una vittoria e due pareggi ottenuti in questo campionato che per l'Excelsior è stato davvero straordinario".

