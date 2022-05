Covid: 83 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Nessun decesso da Covid-19 oggi in Trentino dove si contano 83 contagi individuati nelle ultime 24 ore e resta a 36 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, dei quali 3 si trovano in rianimazione. Nella giornata di ieri ci sono stati 2 nuovi ricoveri compensati da altrettante dimissioni. 827 i test rapidi effettuati (80 sono risultati positivi) mentre i molecolari sono stati 87 (3 quelli positivi).

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.221.444, cifra che comprende 428.221 seconde dosi e 342.664 terze dosi. Infine, 147 nuovi guariti portano il totale a 164.438. (ANSA).