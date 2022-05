Alto Adige: bassa affluenza referendum su democrazia diretta

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Sono complessivamente 426.944 le cittadine e i cittadini in Alto Adige chiamati oggi alle urne per prendere parte alla consultazione popolare per decidere se confermare o meno le modifiche apportate dal Consiglio provinciale l'11 giugno 2021 alla legge sulla democrazia diretta. Al termine della seconda rilevazione effettuata alle ore 17 la percentuale dei votanti in provincia si attesta sul 13,6% degli aventi diritto.

Il distretto con la più alta affluenza alle urne, al secondo rilevamento, è quello della Val Venosta con un'affluenza pari al 15,7%, mentre l'affluenza più bassa si è registrata finora nel distretto di Bolzano con il 10%. I seggi rimarranno aperti fino alle 21. Al termine della votazione è previsto lo spoglio delle schede. (ANSA).