Incidenti lavoro: Termeno, si ribalta col trattore e muore

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - A perdere la vita nel grave incidente col trattore di ieri a Termeno è stato l'agricoltore di 64 anni, Remo Rossi di Mazzon di Egna. L'incidente si era verificato in tarda mattinata a Termeno sulla strada provinciale verso Sella. Mentre stava spargendo del fertilizzante sui campi, il contadino, probabilmente per una manovra errata, si è ribaltato con il suo trattore, cadendo per diversi metri giù per la scarpata per finire sulla strada sottostante.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca e i carabinieri. Il contadino è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, dove è morto poco dopo. (ANSA).