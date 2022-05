Covid: altri due decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - Due nuovi decessi per Covid in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'Azienda sanitaria altoatesina. Si tratta di un uomo e di una donna entrambi ultraottantenni. Ieri sono stati effettuati 346 tamponi Pcr e sono stati registrati 5 nuovi casi positivi. Inoltre 113 test antigenici dei 1.313 test eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Sono 34 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e un paziente si trova nel reparto di terapia intensiva.

Le persone in quarantena in Alto Adige attualmente sono 1.896, così l'Azienda sanitaria. (ANSA).